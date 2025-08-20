سيناتور أمريكي يحذر من تداعيات "كارثية" في سوريا بسبب مشروع "تقسيم العراق"

شفق نيوز- واشنطن

كشف عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، يوم الأربعاء، عن مشروع سابق لتقسيم العراق يُعاد طرحه في سوريا، محذراً من تداعيات "كارثية" قد تطال دول الجوار حال تطبيقه.

وكتب ويلسون عبر منصة "إكس"، أن "الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اقترح قبل 20 عاماً خطة لتقسيم العراق إلى 3 دويلات، حين كان عضواً في مجلس الشيوخ".

وتابع ويلسون "تم رفض الخطة آنذاك لأنها كانت ستؤدي إلى ثلاث حروب منفصلة، وتمنح إيران نفوذاً واسعاً، وتوفر لتنظيم القاعدة فرصة للتمدد".

وأضاف: "اليوم يعاد طرح مشروع مشابه لتقسيم سوريا، وهو مشروع عبثي لن يخلف سوى اضطرابات تمتد إلى تركيا والأردن والعراق وإسرائيل".

ورأى ويلسون أن "الخيار الوحيد هو سوريا موحدة ومستقرة تحتضن جميع أبنائها وتعيش بسلام داخلي وإقليمي".

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقت سابق، على وحدة الأراضي السورية، مستبعداً سيناريو تقسيم البلاد، مشدداً على أن عوامل التقسيم "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".

وأوضح أن سوريا "أمام تحديات عدة، أبرزها مسألة الوحدة الداخلية، إذ يجب أن يدار هذا الأمر بروح من التفاهم، وهناك فرصة لإعادة نهضة سوريا"، مؤكداً أن التنافس السلبي على المناصب "يعد خطيراً وسلبياً".

وبشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، شدد الشرع على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات هناك.