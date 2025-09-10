سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو خرجت عن السيطرة

شفق نيوز- واشنطن

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، يوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خرجت عن السيطرة تماما" وذلك إثر هجوم إسرائيلي على الوفد المفاوض من حركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال السيناتور الديمقراطي في تدوينة له على منصة "إكس"، "لا يكتفون بتجويع الأطفال في غزة، بل يقومون الآن أيضا بقصف قطر، الشريك الأمني للولايات المتحدة، منتهكين بذلك القانون الدولي".

وأعلنت قطر، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل شنت هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة.

وسرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "هاجم بواسطة سلاح الجو قيادة حركة حماس في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك".

من جانبها، أعلنت حركة حماس أن "العدو فشل في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، في حين ارتقى عدد من الشهداء"، كما نعت الحركة في بيانها بدر الحميدي، أحد منتسبي قوات الأمن الداخلي القطري، الذي قتل أيضا في الهجوم.

ومنذ الثاني من آذار/مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.