سيناتور أمريكي بارز: سنعود لغزو أفغانستان قريباً

شفق نيوز/ قال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام ان الولايات المتحدة ستقوم بغزو افغانستان مرة أخرى، مثلما سبق لها ان فعلت في العراق وسوريا، لان سيطرة طالبان عليها ستحولها الى ملاذ آمن للمتطرفين الاسلاميين.

وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال غراهام ان طالبان ستمنح "ملاذا آمنا للقاعدة التي لديها طموحات باخراجنا من الشرق الاوسط، ومهاجمتنا بسبب نمط حياتنا. سنعود مجددا الى افغانستان كما فعلنا في العراق وسوريا".

وجاءت تصريحات غراهام بعد ايام على انتهاء الانسحاب الامريكي من افغانستان في نهاية للغزو الذي بدأ قبل 20 سنة، في ما توصف بانها أطول حروب امريكا.

وعندما ألح مقدم البرنامج البريطاني على غراهام بالتساؤل عما اذا كان يعتقد جديا ان الولايات المتحدة ستعود بجنودها في المستقبل القريب الى افغانستان، قال غراهام "سيتحتم علينا ذلك، لان الخطر سيكون هائلا".

وقال السناتور الجمهوري "لماذا عدنا الى سوريا والعراق؟ لماذا لدينا 5 الاف جندي في العراق اليوم؟ صعود نظام الخلافة واستقطاب القوى من خارج العراق، قتل الامريكيين. لانه قتل الفرنسيين وهاجم البريطانيين".

واعتبر ان افغانستان "ستنهار بأكملها في العام المقبل، وسيكون هناك العاصفة المثالية لمهاجمة المصالح الغربية".

وتابع قائلا "بامكانك ان تقوم بواحد من أمرين، ان تقول انها لم تعد مشكلتي ولتتراكم، او بامكانك مهاجمتهم قبل ان يهاجموك".