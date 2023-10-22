سيناتور امريكي يحذر إيران من توسع حرب غزة: ستصل إلى طهران

شفق نيوز/ قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، يوم الأحد، إن تصور هجوم حماس على إسرائيل دون تدخل إيراني "فكرة سخيفة".

وقال غراهام خلال زيارة إلى تل أبيب "نحن هنا اليوم لنقول لإيران: نحن نراقبكم. إذا تصاعدت هذه الحرب، فإنها ستأتي إلى ساحتكم الخلفية”، دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وأضاف “فكرة أن هذا حدث دون تدخل إيراني مضحكة”.

وتواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة منذ هجوم حماس وتستعد لاجتياحه بريا، بحسب الاعلام الاسرائيلي.

لكن على الجبهة الاخرى تحذر ايران والفصائل المرتبطة بها من الغزو البري لغزة وتهدد على الدوام بتدخل حزب الله والحوثيين والفصائل العراقية المنتشرة في سوريا.

واليوم الاحد، توقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تصاعد الهجمات على قواته ومواطنيه في الشرق الأوسط، مهدداً بالتحرك العسكري.

وقال أوستن، "نرى احتمالا لتصعيد الهجمات على قواتنا ومواطنينا في الشرق الأوسط ⁧".

وأضاف، "لن نتردد في التحرك العسكري إذا توسع النزاع بالمنطقة".

وأوضح أوستن، أن "التوغل البري في غزة سيكون صعبا بسبب شبكة أنفاق حماس".