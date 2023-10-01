سيناتورة أمريكية تحذر: بريطانيا ستشعل حرباً عالمية ثالثة

شفق نيوز/ قالت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن بريطانيا بإرسالها قوات إلى أوكرانيا ستشعل حربا عالمية ثالثة.

وأضافت غرين عبر "x": "بريطانيا ستشعل الحرب العالمية الثالثة. لا تستطيع الولايات المتحدة المشاركة. لا قوات أمريكية! يجب أن ندافع عن حدودنا".

وأضافت أنه يتعين على الولايات المتحدة حماية حدودها بدلا من دعم أوكرانيا.

وكشف وزير الدفاع البريطاني الجديد غرانت شابس، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" أنه سيتم نشر قوات بريطانية في أوكرانيا للمرة الأولى بموجب خطط تتم مناقشتها مع القادة العسكريين.