سيدة أوكرانيا الأولى تلفت الانظار بإطلالة عسكرية في واشنطن

شفق نيوز/ زيّنت "زيلينسكا" ثوبها ببروشات ذهبية تُجسّد الرمح الثلاثي وهو رمز أوكرانيا بالإضافة إلى رمز الصليب الذي سبق أن اعتمده الرئيس الأوكراني سابقاً على ثيابه العسكرية في العديد من إطلالاته، ومنها خلال رسالة توجه بها إلى الكونغرس الأميركي.

ويبدو أنها أرادت أن تعبّر من خلال هذه الإطلالة عن دورها الفاعل في مجال مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وما هو معروف عن زيلينسكا أنها درست الهندسة ولكنها عملت في مجال كتابة السيناريو حيث تعرّفت على زوجها عندما كان يعمل في مجال التمثيل.

وقد أدت مهامها كسيدة أولى لأوكرانيا بمسؤولية عالية قبل الحرب وخلالها. أما خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة يرافقها وفد صغير ما يعني أن هذه الزيارة غير رسميّة، وهي تلتقي السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، وتُلقي خطاباً أمام النواب في الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.