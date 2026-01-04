سياسي هولندي: العراق وفنزويلا حلقتان في صراع أميركي على النفط

شفق نيوز- أمستردام

اعتبر زعيم "الحزب الاشتراكي" الهولندي جيمي ديك، يوم الأحد، أن العراق وفنزويلا حلقتان في سلسلة صراع تخوضه الولايات المتحدة الأميركية للهيمنة على النفط.

وكتب ديك عبر منصة "إكس": "من الحرب على العراق إلى الغزو في فنزويلا، هناك خيط مشترك: النفط والموارد. ففي العراق، جرى تبرير القصف بذرائع كاذبة عن امتلاك أسلحة دمار شامل، والهدف الحقيقي كان تمكين الولايات المتحدة من فرض سيطرتها على احتياطياته النفطية".

وأضاف أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، تتعرض الآن لاعتداء لأسباب مشابهة، قائلاً: "الآن، يريد ترمب أن يدير فنزويلا ويستخرج نفطها".

كما عبّر ديك عن اعتقاده بأن الدعم الأميركي لأوكرانيا لن يستمر إلا إذا ضمنت واشنطن الحصول على حصة من عائدات النفط والغاز والمعادن في البلاد.

وجاءت تصريحات النائب الهولندي في سياق التطورات الدولية التي أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري عن شن "ضربة واسعة النطاق" على فنزويلا، تضمنت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما خارج البلاد.

وإلى جانب الموقف الهولندي، أعربت روسيا عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، فيما دعت الصين أيضاً إلى إطلاق سراحهما دون تأخير.

كما استنكرت كوريا الشمالية الاعتداء الأميركي بشدة، ووصفت الإجراءات الأميركية بأنها "خرق فاضح لسيادة فنزويلا وللقانون الدولي".