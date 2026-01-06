سياسي أميركي يكشف لشفق نيوز "كواليس" رؤية واشنطن للاتفاق الإسرائيلي السوري

شفق نيوز- واشنطن

كشف المحلل السياسي الأميركي، وعضو الحزب الجمهوري، نبيل ميخائيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن كواليس رؤية الولايات المتحدة للاتفاق الأخير بين إسرائيل وسوريا، واصفاً "خلية التنسيق المشتركة" بأنها "أداة بيروقراطية" تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب صدام عسكري مباشر بين الطرفين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، كشفت في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، عن توصل المفاوضات الإسرائيلية ‌السورية إلى إنشاء ⁠"خلية مشتركة" لتنسيق عدة ‌أمور، من بينها تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري.

وربط ميخائيل في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية بـ"سلوك" القيادة الجديدة في دمشق.

وقال ميخائيل إن "آليات التنسيق التي أُعلن عنها برعاية واشنطن هي أدوات بيروقراطية تدركها الولايات المتحدة جيداً، وتسعى من خلالها إلى إيجاد مخرج لإسرائيل في الأزمة السورية قبل أن يصل الموقف إلى تصادم عسكري بين القوات المسلحة السورية وإسرائيل".واعتبر أن المطلب السوري بالانسحاب الكامل يظل أمراً "منطقياً وشرطاً لا غنى عنه" في أي مفاوضات إستراتيجية مقبلة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الاتفاق يمثل تحوّلاً جذرياً في الصراع العربي - الإسرائيلي تحت مظلة "ترمبية"، استبعد ميخائيل ذلك قائلاً: "لا أعتقد أن هذا تحولاً بنيوياً حقيقياً؛ فالرئيس ترمب حالياً منشغل بملفات أخرى على رأسها فنزويلا".

وفي نقطة جوهرية تتعلق بمستقبل الحكم في سوريا، أشار ميخائيل إلى أن إدارة ترمب لديها رؤية واضحة تجاه القيادة السورية الحالية ممثلة بأحمد الشرع.

وقال إن "ترمب يريد الإبقاء على أحمد الشرع في السلطة، لكن بشرط ألا يكون متطرّفاً، وهذا الاعتدال هو أحد الشروط الأساسية لأي انسحاب إسرائيلي محتمل".

أما بخصوص ما ورد في بيان مكتب نتنياهو حول حماية الأقلية الدرزية، فاعتبر ميخائيل أنها "ليست قضية ملحة في الوقت الراهن"، لكنه استدرك قائلاً إنها "ستكون جزءاً من مفاوضات شاملة تهدف إلى منع التطرف وترسيخ الاستقرار في سوريا".

وبحسب بيان مشترك أميركي إسرائيلي سوري، فقد ذكرت الخارجية الأميركية، أنه "برعاية الولايات المتحدة، اجتمع مسؤولون كبار من إسرائيل وسوريا في باريس.

وقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط إجراء مناقشات مثمرة، تمحورت حول احترام سيادة سوريا واستقرارها، وأمن إسرائيل، والازدهار لكلا الطرفين".

وأضاف: "وقد توصلت إسرائيل وسوريا إلى التفاهمات التالية: يُجدد الطرفان التزامهما بالسعي نحو التوصل إلى ترتيبات أمن واستقرار دائمة لكلا منهما، قرر الطرفان إنشاء آلية اندماج/ تنسيق مشتركة، وهي خلية اتصال مخصصة لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية، وذلك تحت إشراف الولايات المتحدة- ستشكل هذه الآلية منصة لمعالجة أي خلافات على وجه السرعة والعمل على منع سوء الفهم".