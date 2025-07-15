سياسي روسي يشبّه أتباع نهج بايدن بـ"صراع العروش": يقودون العالم للشتاء

شفق نيوز- موسكو

شبّه رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، مواقف وتوجهات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، واتباعها من قبل أنصاره مثل من يقودون العالم إلى الشتاء.

ونشر دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي X، مقطع فيديو من مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones).

وكتب دميترييف، مرفقا مقطع فيديو الذي يحتوي على مشاهد من المسلسل حيث ينطق العديد من الشخصيات بعبارة "الشتاء قادم": إن "الأشخاص الذين يتبعون طروحات بايدن ومنهجياته الزائفة يقودون العالم إلى الشتاء".

وفي أيار/مايو الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نجحت في توحيد أوروبا كلها وبعض الدول الآسيوية ضد روسيا تحت شعارات نازية، تماما كما فعل الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول بونابرت وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وقبل ذلك، وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أكد الوزير لافروف أن إدارة بايدن ألحقت ضررا فادحا بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

ويعتمد المسلسل التلفزيوني "صراع العروش" على سلسلة كتب الخيال "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، وتدور الأحداث خلاله في قارتين خياليتين، حيث تتنافس مجموعة من العائلات النبيلة على السيادة على الممالك السبع في ويستروس، بينما تواجه تدمير كل أشكال الحياة والشتاء الأبدي بسبب غزو قوى من عالم آخر.