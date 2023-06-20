سياسي بريطاني يحرق علم المثلية ومطالبات باعتقاله.. فيديو

شفق نيوز/ أحرق السياسي البريطاني والمرشح السابق لعمدة لندن "لورين فوكس" علم المثلية، معتبراً أن شهر يونيو( حزيران) ليس "شهر الفخر" بل إنه احتفال بإفساد حياة أطفالنا".

ونشرت صفحة "بريطانيا بالعربي" الفيديو، متسائلة هل تصرف فوكس حرية تعبير أم جريمة كراهية؟!.

وأشارت إلى أن هناك مطالبات باعتقال فوكس، وهو يميني متشدد ورئيس حزب الإصلاح والمرشح السابق لمنصب عمدة لندن.

وجاءت تعليقات الناشطين العرب على صفحة الصحيفة في تويتر تأييدا لخطوته.