سياسات ترامب تدفع نحو "هجرة العقول" من أميركا

شفق نيوز/ كشفت وكالة "فرانس برس" أن الأوساط الأكاديمية والعلمية الأميركية بدأت تفكر بالهجرة من الولايات المتحدة نحو أوروبا وكندا وغيرها من البلدان بسبب تدخلات إدارة دونالد ترامب في شؤون الجامعات والمختبرات البحثية.

وذكرت الوكالة الفرنسية في تقرير أن التساؤلات في أروقة الجامعات ومختبرات الأبحاث الأميركية، بدأت تتزايد حول إمكان الانتقال إلى الخارج مع إحكام الرئيس دونالد ترامب قبضته على هذا المجال.

ويرى طالب الدكتوراه في علم الوراثة، جاي بي فلوريس، في جامعة كارولاينا الشمالية أن "الجميع يتحدث عن هذا".

وبرز هذا النقاش بعد إعلان أستاذ الفلسفة في جامعة ييل، والمتخصص في الفاشية، جيسون ستانلي، توليه منصباً جديداً في كندا بدلاً من التوجه "الاستبدادي" لإدارة ترامب.

وقال لستانلي لشبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية "اتخذت القرار عندما استسلمت جامعة كولومبيا. اتخذته في لحظة".

وكانت جامعة كولومبيا التي هددت إدارة ترامب بخفض تمويلها بشكل كبير، أعلنت موافقتها على اتخاذ خطوات لكبح الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من بين إجراءات أخرى.

وقال ستانلي "ليس هذا وقت الارتجاف والخوف"، مضيفاً أنه "لا شك مطلقاً في أن الولايات المتحدة دولة استبدادية".

ومع تهديدات مماثلة أطلقها ترامب ضد جامعات أخرى، يشعر العديد من الباحثين بالقلق بشأن مستقبل الحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة.

إلى جانب التخفيضات الواسعة التي أجرتها الإدارة الأميركية على التمويل الفيدرالي، يخشى البعض على مصير مجال البحث العلمي في البلاد الذي كان ينظر إليه في السابق على أنه موضع حسد العالم.

ويفكر أكثر من 75% من العلماء الآن في مغادرة البلاد بسبب سياسات ترامب، وفقاً لاستطلاع رأي شمل أكثر من 1600 شخص ونشرته مجلة "نيتشر" أواخر آذار/ مارس الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن "هذا التوجه كان واضحاً بشكل خاص بين الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية".

وأوضحت طالبة الدكتوراه في جامعة كولومبيا، دانييلا فوديرا والتي ألغيت منحتها البحثية أن "الناس خائفون للغاية".

وفي حالة عدم اليقين، أعلنت العديد من المؤسسات الأكاديمية في الأسابيع الأخيرة تجميد التوظيف وتقليص عدد وظائف طلاب الدراسات العليا.

وقالت فوديرا طالبة الميكانيكا الحيوية "هذا يفسد بالتأكيد المسار الأكاديمي".

وأوردت كارين سفانوس التي تترأس مختبر أبحاث بجامعة جونز هوبكنز إنه "وقت غريب للعلماء، فنحن ببساطة لا نعرف مصير التمويل".

وأضافت "الأمور ليست واضحة تماماً وتتغير يوماً بعد يوم"، مشيرة إلى أن هذا يؤثر سلباً على "الجيل الأصغر سناً".

وتابعت فوديرا التي تدرس الأورام الليفية الرحمية - وهي أورام حميدة تصيب العديد من النساء – أنها "تبحث بنشاط عن فرص عمل في أوروبا والخارج لمواصلة تدريبها لما بعد الدكتوراه".

ومع تزايد القلق بين الباحثين في الولايات المتحدة، أطلقت العديد من الجامعات الأوروبية والكندية مبادرات لجذب بعض المواهب، رغم أنه قد لا يكون من الضروري أن تبذل جهداً كبيراً.

وقالت غوين نيكولز الطبيبة والقائدة البارزة في مجموعة بحثية معنية بسرطان الدم "أعرف باحثين يحملون جنسية مزدوجة، أو لديهم عائلة في كندا أو في فرنسا أو في المانيا، يقولون أعتقد أنني سأذهب لأعيش في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة وأجري أبحاثي هناك".

وحذرت من أن هذا النزوح المحتمل قد يجعل الولايات المتحدة "تفقد تفوقها كقائدة في الابتكار في مجال الأدوية الحيوية في العالم".

وتابعت "سنرى المشكلة بعد عشر سنوات، عندما لا يكون لدينا الابتكار الذي نحتاج إليه".

ووافقها فلوريس الباحث في علم الوراثة قائلاً "أصبح من الواضح جداً أنه سيكون هناك هجرة عقول كبيرة في مجال البحث العلمي الأميركي".

وأوردت باحثة شابة في مجال المناخ، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنها بدأت عملية الحصول على الجنسية الأوروبية وأن زملاءها في أوروبا "كانوا جميعاً متعاطفين للغاية مع الوضع".

لكنها أشارت إلى أن الذين لديهم موارد محدودة مثل العديد من الخريجين الجدد سيكونون الأقل احتمالاً لأن تتبناهم المؤسسات الأوروبية، مما يعني أن البعض قد يقرر ترك المجال العلمي تماماً.

وأضافت "هذه خسارة لجيل علمي كامل في جميع الاختصاصات".