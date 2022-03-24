سيارة مفخخة تنهي حياة قائد عسكري يمني بارز

شفق نيوز/ أسفر تفجير سيارة مفخخة في عدن، جنوبي اليمن، عن مقتل قائد محور العند، اللواء ثابت جواس، بحسب ما أفادت به مصادر عربية.

وذكرت المصادر، أن الهجوم الذي وقع، امس، في عدن وسُمع دويه في أنحاء متفرقة من المدينة، أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت مصادر إعلامية، أن التفجير وقع بالقرب من محطة وقود وحاجز تفتيش لقوات "الحزام الأمني" في مدينة الخضراء التي تقع بين محافظتي لحج وعدن.

في غضون ذلك، نجا مدير مديرية المضاربة، العميد محمد عبد الله الصيني من التفجير الذي يقال إنه من تنفيذ عنصرين انتحاريين.

بدورها نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية "اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس"، قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاه، الذي انتهت حياته في عملية وصفتها بأنها "ارهابية" بمدينة عدن .

واللواء ثابت من أبرز القادة اليمنيين الذين خاضوا 6 حروب ضد جماعة الحوثي، كما أنه قائد العملية العسكرية التي أطاحت بمؤسس الحركة "حسين الحوثي"

وفي أغسطس/ اب 2021، تعرضت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج شمال غرب العاصمة اليمنية عدن، لهجوم صاروخي نفذ بطائرات مسيرة انطلقت من مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية المعترف بها دوليا.

وكانت قاعدة العند قد تعرضت أيضا لهجوم خلال عرض عسكري في العام 2019 بطائرات مسيرة.