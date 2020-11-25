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سيارة تحمل عبارات "غاضبة" تصدم بوابة مقر ميركل

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-25T12:45:41+0000
سيارة تحمل عبارات "غاضبة" تصدم بوابة مقر ميركل

شفق نيوز/ قال شهود إن سيارة مكتوب عليها عبارات "غاضبة" على الجانبين، اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، الأربعاء.

وأظهرت صور التقطتها رويترز، الشرطة وهي تتفحص سيارة داكنة عند البوابة، وقد كُتب على جانبها الأيمن عبارة "أوقفوا سياسات العولمة" باللون الأبيض، وعبارة "أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز" على الجانب الآخر.

ولم ترد أنباء عن إصابة أحد، ولم يتضح ما إذا كانت ميركل بالمبنى. وانتشر في مكان الحادث عشرات من أفراد الشرطة، كما كانت هناك سيارة إسعاف. ونُقل سائق السيارة الذي بدا في أواخر سنوات منتصف العمر على مقعد متحرك.

وكتبت شرطة برلين على تويتر: "جاري التحقيق لمعرفة ما إذا كان السائق تعمد الاصطدام... هو رهن الاحتجاز".

ونقل عمال الإطفاء بعد ذلك السيارة، التي تحمل لوحات مقاطعة ليبه الشمالية الغربية، بعيدا عن البوابة. ولم تظهر أضرار كبيرة على السيارة أو السياج.

وكان من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا بالفيديو مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية لبحث تمديد إجراءات العزل واتخاذ إجراءات اخرى لمكافحة فيروس كورونا.

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