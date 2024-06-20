أسوأ فيضان منذ 26 عاماً يضرب جنوب الصين

شفق نيوز/ أفاد موقع "بينباي" الصيني، يوم الخميس، بتعرض مدينة قويلين في منطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم جنوبي البلاد لأسوأ فيضانات منذ عام 1998.

وارتفع منسوب المياه في أنهار قويلين في 19 يونيو/ الجاري بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة إلى 148.55 مترا، وتخطى مستوى 148.4 مترا المسجل خلال الفيضان الكارثي عام 1998.

وتم إغلاق المدارس والمواقع السياحية في المدينة وإجلاء 69 شخصا من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وتعد مدينة قويلين التي يقطنها نحو 5 ملايين شخص واحدة من المناطق السياحية الأكثر شعبية في الصين.

المصدر: موقع RT