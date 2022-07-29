"أسوأ فيضانات العصر".. سكان ولاية أمريكية على الأسطح ينتظرون الإغاثة

شفق نيوز / أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، يوم الجمعة، مصرع ثمانية أشخاص في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، الليلة الماضية، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقال الحاكم آندي بشير، إن ما يجري "أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، واصفًا إياها بـ"المدمرة والمميتة"، فيما يظل عدد المفقودين غير معروف، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة.

وأضاف بشير: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن ثماني وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة، وتوقع أن يكون إجمالي عدد القتلى من رقمين".

وفي منطقة جاكسون، ضمن ولاية كنتاكي، تحولت بعض الطرق إلى أنهار، مع وجود سيارات متروكة في كل مكان، وفي ظل هذه الظروف، لجأ كثير من السكان إلى أسطح المنازل، بانتظار عمليات الإنقاذ.

وأعلن الحاكم الديموقراطي، حال الطوارئ في عدد من المقاطعات، وتم نشر أربع مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطّاطيّة، للمساعدة في عمليات الإغاثة.

وقال إن عدد المفقودين غير معروف "لأنّنا ما زلنا لا نستطيع الوصول إلى أماكن معيّنة بسبب التيارات القوية".

لكنه أقر بأن "الوضع صعب"، وقال "مئات الأشخاص سيفقدون منازلهم وسيكون هذا حدثا لا يتطلب شهورًا فحسب، بل ربما سنوات، حتّى تتمكن العائلات من إعادة البناء والتعافي".

وأشار بشير، إلى أن "نحو 25 ألف شخص كانوا بلا كهرباء الخميس وبعضهم بلا مياه جارية في الولاية، ومن المقرّر أن تتوجّه رئيسة وكالة إدارة الكوارث الأمريكية إلى المنطقة، في وقت لاحق من يوم الجمعة.