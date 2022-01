أسوأ حريق في نيويورك يأتي على 19 شخصا بينهم اطفال.. فيديو

شفق نيوز/ لقي 19 شخصا على الأقل -بينهم 9 أطفال- مصرعهم، وأصيب العشرات جراء حريق شب بمبنى سكني شاهق في نيويورك، فيما وصف عمدة المدينة الحريق بأنه أحد أفدح الحرائق في تاريخ المدينة.

وقالت وسائل اعلام اليوم الاثنين، إنه عثر على ضحايا في كل طوابق المبنى المشيد من الطوب في حي برونكس المترامي الأطراف.

وقال العمدة الجديد للمدينة إريك آدامز -الذي حضر إلى مكان الحريق- إنه أحد أسوأ الحرائق في تاريخ نيويورك، مضيفا أن 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأكثر من 63 مصابا نقلوا إلى المستشفيات، بعضهم في حالة حرجة.

وتصاعد الدخان إلى أعلى المبنى -الذي يضم 19 طابقا- بعد اندلاع الحريق في شقة، ثم امتد إلى الطابقين الثاني والثالث، وفقا لرجال الإطفاء.

وذكر قائد إدارة الإطفاء في نيويورك دانييل نيغرو أن رجال الإطفاء توصلوا عن طريق الأدلة المادية وروايات السكان إلى أن الحريق اندلع جراء عطب في جهاز تدفئة كهربائي محمول في غرفة نوم.

وأضاف نيغرو -في تصريحات صحفية- أن الدخان الناتج عن الحريق استمر في الانتشار بالمبنى، وذلك على الأرجح بسبب ترك باب الشقة مفتوحا، وعانى الضحايا من استنشاق دخان كثيف.

BREAKING NEWS: #FDNY responds to 5-alarm fire in the #Bronx, at least '31 serious injuries to civilians' reported. MORE: https://t.co/Czp0HfM0Q5 pic.twitter.com/7ZOBcaJboo