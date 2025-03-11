سوء التغذية يفتك بـ15% من أطفال مخيمات الروهنغيا

شفق نيوز/ كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 15% من أطفال اللاجئين الروهنغيا الذين يعيشون بمخيمات "كوكس بازار" في بنغلاديش، يعانون من سوء التغذية.

وقالت ممثلة "يونيسف" في بنغلاديش، رانا فلاورز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إن سوء التغذية يتفاقم بين أطفال الروهنغيا الذين يعيشون في مخيمات "كوكس بازار" والبالغ عددهم 500 طفلاً.

وتابعت "يعاني الأطفال في أكبر مخيم للاجئين في العالم من أسوأ مستويات سوء التغذية منذ النزوح الجماعي في العام 2017".

وأضافت "ففي شباط/ فبراير الماضي زادت حالات معالجة الأطفال نتيجة سوء التغذية الحاد بنسبة تزيد عن 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي".

وأشارت فلاوزر إلى أن الرياح الموسمية لعام 2024، استمرت أكثر من المعتاد بشهر، ما أدى إلى تفاقم الظروف الصحية وتسببت بتفشي الأمراض بين الأطفال.

وفي العام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين بولاية راخين (أراكان) في ميانمار، وقُتل آلاف الأشخاص، معظمهم مسلمون، وأضرمت النيران في مئات المنازل وأماكن العمل.

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017 تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا​​​​​​​ في أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين جاؤوا من بنغلاديش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".