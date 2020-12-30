سويسرا: وفاة شخص بعد اخذه لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص بعد 5 أيام من تلقيه لقاحا ضد فيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت الى عدم وجود أدلة عن علاقة سببية بين اللقاح والوفاة.

وقال موقع "لوماتان" السويسري، إنه تم تلقيح الشخص المتوفى يوم 24 من الشهر الجاري في إحدى المؤسسات الخاصة بالمصابين بالخرف، ولم يقم فريق التلقيح باستشارة طبيب المؤسسة، وإلا كان أخبره أن المعني بالأمر تجاوب بشكل سيئ مع اللقاح ضد الإنفلونزا، لذا يجب عدم إعطائه أي لقاح آخر،

وأبلغت دائرة الصحة الخبر للوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية، التي رخصت باستعمال لقاح فايزر/بيونتيك .

وكانت الوكالة أعلنت بعد ترخيصها للقاح أنها تراقب عن كثب سلامة المنتج، وكانت أهم الآثار الجانبية للقاح المعروفة وقتها مشابهة لتلك التي يسببها اللقاح ضد الإنفلونزا. وقد وضعت المؤسسة نظام كمبيوتر خاصا للإبلاغ عن تلك الآثار.