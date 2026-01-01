سويسرا: حريق داخل حانة مكتظة يودي بحياة العشرات وإصابة المئات

شفق نيوز – بيرن

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب قرابة مئة آخرين، في حريق اندلع بحانة مكتظة في منتجع التزلج السويسري الفاخر كرانس مونتانا.

واندلع الحريق في الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت غرينتش) في ‍حانة (لو).

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه، بجنوب غرب سويسرا، فريدريك جيسلير لعدد من الصحفيين "يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم".

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات السويسرية، نشرت 10 طائرات هليكوبتر و40 سيارة إسعاف، فيما أكدت أن انفجار الحانة ناجم عن حريق وليس عن هجوم.

من جانبها، قالت الخارجية الإيطالية إن معلومات واردة من الشرطة السويسرية تشير إلى مقتل نحو 40 شخصاً في الانفجار.

وكانت الشرطة السويسرية، ذكرت في وقت سابق، أن عدداً ‍من ‌الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون ⁠جراء انفجار وحريق ‍في حانة بمنتجع التزلج كرانس مونتانا جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الشرطة في ‌بيان أنه جرى إغلاق المنطقة بالكامل وأن حظراً جوياً فُرض فوق المنتجع، مضيفة ‌أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن ما يزيد على ‌100 شخص كانوا داخل الحانة وقت الانفجار.