سوناك يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ توليه الحكومة : نحن معكم على الدوام

شفق نيوز / أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، وصول رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وكتب زيلينسكي على موقع تلغرام "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.

وأضاف الرئيس الأوكراني "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي".

وفي لندن، أعلن داونينغ ستريت أن سوناك توجه إلى كييف السبت بهدف "تأكيد دعم" المملكة المتحدة لأوكرانيا، وفقا لفرانس برس.

وقالت رئاسة الوزراء إن "رئيس الوزراء موجود اليوم في أوكرانيا في زيارته الاولى لكييف للقاء الرئيس (فولوديمير زيلينسكي) وتأكيد دعم المملكة المتحدة المتواصل".

كذلك، غرد سوناك أن بريطانيا "تعلم ما معنى القتال من أجل الحرية. نحن معكم على الدوام".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الذي بقي في المنصب حتى سبتمبر الماضي، محط تقدير كبير في كييف بسبب دعمه القوي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وقد أثارت استقالته التي أعلنها في يوليو مخاوف كثيرة.

وزار جونسون أوكرانيا ثلاث مرات منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، كان آخرها في 24 أغسطس بمناسبة يوم الاستقلال وقد تلقى حينها أرفع وسام أوكرانيا يمكن منحه لشخصية أجنبية.

وقدمت المملكة المتحدة دعما عسكريا كبيرا لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

والشهر الماضي أكد سوناك للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بإمكانه الاعتماد على دعم المملكة المتحدة "الراسخ" لبلاده في مواجهة الغزو الروسي.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إلى أن سوناك في أول محادثة هاتفية أجراها مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه "تباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التشديد على دعم المملكة المتحدة الراسخ لأوكرانيا"، وأعرب عن "أمله بلقاء شخصي بينهما قريبا".