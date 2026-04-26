"أسوشيتد برس": مطلق النار بحفل البيت الأبيض وصف نفسه بـ"قاتل فيدرالي ودود"

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "اسوشيتد برس" نقلاً عن مصدر، يوم الأحد، بأن مطلق النار بحفل البيت الأبيض وصف نفسه بكتاباته بأنه "قاتل فيدرالي ودود".

من جانبها، افادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، بأن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته كان قد دون خطة للهجوم قبل تنفيذه، عُثر عليها في غرفته الفندقية.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن المشتبه به "كول توماس ألين" كتب خطة الهجوم مسبقاً، وأن أحد أقاربه قام بإبلاغ الشرطة بعد الاطلاع عليها قبيل حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، صباح اليوم الأحد، نجاته من محاولة اغتيال أثناء حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

ودوت طلقات نارية في القاعة، مما استدعى تدخل عناصر الخدمة السرية لإجلاء ترمب من فندق "واشنطن هيلتون"، في حادثة تضاف إلى سلسلة هجمات تعرض لها منذ حملته الانتخابية الأولى، شملت إطلاق نار واختراقات أمنية متكررة.

وقال ترمب للصحفيين عقب الحادث، إن المهاجم اشتبك مع رجال الأمن قبل القبض عليه، واصفاً إياه بأنه شخص "يعاني من اعتلالات صحية"، فيما حث الأميركيين على "الاتحاد" وحل المشاكل الداخلية "سلمياً".

وأكد ترمب أن المهاجم كان بعيداً عنه وقت إطلاق النار، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه كان يعمل بمفرده.

وسأل الصحفيون ترمب عن إمكانية تورط إيران بالحادثة، ردَّ ترمب قائلاً: لا اعتقد ذلك، لكن سنعرف مزيداً من التفاصيل خلال التحقيق مع المهاجم.

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن الشخص المحتجز يدعى (كول توماس ألين)، يبلغ من العمر 31 عاماً وهو من ولاية كاليفورنيا.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة واشنطن أن المؤشرات التمهيدية تؤكد أن المسلح تصرف بشكل منفرد، وهو ما أيده رئيس بلدية واشنطن الذي استبعد وجود ضالعين آخرين في الهجوم.