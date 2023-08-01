"سوري" ينفذ هجوماً مسلحاً على قنصلية سويدية في تركيا

شفق نيوز/ أصيبت امرأة بجروح إثر اعتداء مسلح استهدف مبنى القنصلية الفخرية السويدية في مدينة إزمير جنوب غربي تركيا، اليوم الثلاثاء.

وقالت ولاية إزمير في بيان إن السيدة (أمينة. ت) أصيبت بجروح إثر هجوم مسلح نفذه المدعو (ز. أو) الذي يعاني من اضطرابات عقلية، ضد المبنى الواقع في شارع الجمهورية.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابة التي تعمل سكرتيرة في القنصلية الفخرية السويدية، إلى المستشفى وهي بحالة خطرة، فيما تم توقيف الفاعل وبحوزته المسدس أداة الجريمة.

والمعتدي مسجل في مديرية نفوس ولاية أغري، وهو أجنبي.

وأطلقت الشرطة تحقيقا موسعا لكشف ملابسات الحادث.

من جهتها ذكرت وسائل اعلام تركية، أن المعتدي يحمل الجنسية السورية، نفذ هجومه بعد رفض منحه تأشيرة دخول للسويد.