سوريا.. 18 قتيلاً جديداً باشتباكات القوات الكوردية مع فصائل موالية لتركيا

شفق نيوز/ قتل 18 مسلحا، يوم الأربعاء، باشتباكات بين فصائل كوردية وأخرى موالية لتركيا قرب سد تشرين، شرقي محافظة حلب، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إن 13 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا باشتباكات مع عناصرعلى محور تلة سيرياتيل في سد تشرين.

وذكر أن 5 عناصر من قسد قتلوا بقصف من طائرات تركية مسيرة وقذائف مدفعية في المنطقة ذاتها.

ووفقًا للمرصد، فقد استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقصف مدفعي مناطق ضمن "درع الفرات"، شملت محيط بلدة صرين جنوب مدينة عين العرب، إضافة إلى قرى الجعدة وكرك ومحيط جسر قرقوزاق بريف كوباني.

وأشار إلى أن "الاشتباكات بين الطرفين مستمرة منذ أكثر من شهر، دون أي تغيير يُذكر في خريطة السيطرة، ما يزيد المخاطر على حياة المدنيين القاطنين في المناطق المتأثرة بالقصف والاشتباكات المتواصلة".

وبالتزامن مع سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكوردية، وانتزعت منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الكورد.

وما تزال قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الكورد تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر .

وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وما بين عامي 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.