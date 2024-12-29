سوريا.. 11 قتيلا في استهداف مستودع سلاح بريف دمشق

شفق نيوز/ قتل 11 شخصاً غالبيتهم من المدنيين بانفجار أحد مستودعات السلاح قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان؛ أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 11 شخصًاً غالبيتهم من المدنيين نتيجة الانفجار العنيف الذي استهدف مستودعاً للأسلحة، كان تابعاً للنظام السابق، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق.

وأضاف المرصد؛ أن الانفجار يرجح ان يكون ناجما عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية في إطار سعي إسرائيل لتدمير كامل مخزون سلاح قوات النظام السابق، ولا تزال حتى اللحظة تستمر عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار ورفع الأنقاض.