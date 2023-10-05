سوريا.. نحو 300 ضحية بهجوم “مسّير" استهدف كلية عسكرية

شفق نيوز / أعلن التلفزيون السوري، يوم الخميس، أن هجوماً "إرهابياً" مسلحاً استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية العسكرية في محافظة حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة.

وذكرت مديرية الصحة بمدينة حمص أن 67 قتلوا و211 جرحوا على الأقل، جراء الهجوم المسّير الذي استهدف كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط سوريين.

في حين، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، لـبي بي سي إن حصيلة قتلى تفجير الكلية الحربية في حمص وصل إلى 78، بينهم 9 مدنيين، وأصيب أكثر من 140 شخصاً.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع السورية، بأن الهجوم تسبب في سقوط قتلى من المدنيين والعسكريين، وإصابة العشرات.

كما أبلغ الجيش السوري، في بيان له، أن "تنظيمات إرهابية مسلحة مدعومة من أطراف دولية معروفة" نفذت الهجوم "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وبينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني سوري قوله إن وزير الدفاع السوري علي عباس، حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.

وتأسست الكلية الحربية في حمص في 1932، وهي مركز أكاديمي عسكري لإعداد وتدريب المنتسبين وتخريجهم ضباطا في الجيش السوري.

وتضم الكلية 7 أقسام رئيسية أبرزها المشاة والمدرعات والإشارة ومضادات الدروع، كما توفر مجمعات تدريبية حديثة.