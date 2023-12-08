سوريا.. مقتل 4 أشخاص "موالين لحزب الله" في قصف لمسيرة اسرائيلية

شفق نيوز/ استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة بمحافظة القنيطرة في جنوب سوريا الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص "موالين لحزب الله"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة البعث في محافظة القنيطرة، ما أسفر عن سقوط أربعة مقاتلين موالين لحزب الله" من دون تحديد جنسياتهم.

وتشنّ إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع الحرب في جارتها الشمالية في 2011. واستهدفت بشكل رئيسي فصائل مدعومة من إيران وعناصر حزب الله اللبناني إضافة إلى مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت تلك الهجمات منذ بدء حربها مع حركة حماس في قطاع غزة المحاصر في السابع من أكتوبر.

وكان المرصد أفاد ليل الخميس الجمعة أن إسرائيل "قصفت بثمانية صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقعاً عسكرياً لقوات النظام في شرق بلدة حضر بالقنيطرة، بدون ورود معلومات عن خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن ذلك جاء رداً على "قصف الجولان السوري المحتل".

وأعلن المرصد الأسبوع الماضي، مقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين مواليين لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب اللبناني قرب دمشق، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء هدنة استمرّت سبعة أيام بين إسرائيل وحماس.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها عازمة على التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.