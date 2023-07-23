سوريا.. مقتل 4 جنود بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب

شفق نيوز/ قتل أربعة جنود سوريين، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محافظة حماة شمالي البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اللغم انفجر "بسيارة كانت تقلهم شرق قرية التوينان بريف سلمية الشرقي شرقي محافظة حماة".

وأوضح أن الحادث حصل "خلال نشاطات قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضد خلايا تنظيم داعش في البادية السورية".

ولا تزال مخلفات الحرب تحصد المزيد من الأرواح بين المدنيين والعسكريين وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها، وفقا للمرصد.

ووثق نشطاء المرصد في 16 يوليو الحالي "مقتل عنصر من لواء الباقر التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر انفجار لغم أرضي بسيارة تقل مجموعة عناصر على طريق أثريا بريف حماة الشرقي".