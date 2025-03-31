سوريا.. مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون برصاص مسلحين

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، مقتل 12 مدنياً أغلبيتهم من الطائفة العلوية، في منطقتي حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، وذلك بعد أسابيع من قتل مئات المدنيين، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية في غرب البلاد.

وأعلن المرصد في بيان، أنه أحصى مقتل ستة مدنيين على أيدي مسلحين في قرية حرف بنمرة، بينهم مختار القرية. وسجلت الجريمة في محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية.

وأفاد المرصد، بأن المسلحين انطلقوا من "قاعدة الديسنة" التي تتمركز ضمنها قوات تابعة لوزارة الدفاع والداخلية. وقال إن المسلحين "نفذوا العملية وعادوا إلى القاعدة". كما أضاف المرصد أن المهاجمين رددوا شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مباشرة قبل تنفيذ الجريمة، من دون أن تتضح خلفياتها.

واقتحم مسلحان، هما عنصر في الأمن العام وابنه، منزلا في حي كرم الزيتون في حمص، تقطنه أسرة علوية، وأطلقا الرصاص على من بداخله وقتلا بدم بارد سيدة وثلاثة من أولادها بينهم طفلة، بينما أصيب رب الأسرة، وفق المرصد. والذي أضاف أن الهجوم أودى أيضا بحياة شخصين من الطائفة السنية كانا في استضافة الأسرة.

وكانت منطقة الساحل السوري قد شهدت قبل نحو ثلاثة أسابيع أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق المرصد.

وقتلت عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون، بعد أن اقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أم سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

ووثق المسلحون أنفسهم، عبر مقاطع فيديو، قيامهم بقتل أشخاص بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية ومجموعات رديفة لها بارتكاب مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار/مارس، بينما اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بإشعال اشتباكات عبر شن هجمات دامية ضد عناصرها.