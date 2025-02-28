سوريا.. مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بينهم أطفال ونساء بأعمال عنف

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة أكثر من 100 بينهم أطفال ونساء، بأعمال عنف بدوافع طائفية وانتقامية وإطلاق نار عشوائي، فيما تم اعتقال العشرات.

وذكر المرصد وفقاً لمصادره وتوثيقاته، أن ضابط بحرية سابق في قوات النظام البائد تم قتله مع ابن أخيه، جراء استهداف سيارة يستقلانها من قبل عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، بالقرب من حاجز الريجة بمدينة اللاذقية.

كما قُتل عنصر من فرق الهندسة التابعة لإدارة العمليات العسكرية بعد أن انفجر به لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء تفكيكه في "جبل الكورد" بريف اللاذقية.

وقُتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية أثناء استهداف عربته من قبل عناصر من فلول النظام البائد بالقرب من شارع الجمهورية في مدينة اللاذقية.

وكذلك تم قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في اشتباكات عشائرية بين عائلتين، على خلفية ثأر قديم، في قرية حسية بريف حماة الشرقي.

وقُتل ثلاثة أشخاص برصاص إدارة العمليات العسكرية خلال عملية مداهمة في قرية عين شمس في ريف مصياف بريف حماة بذريعة ملاحقة فلول النظام.

وتم إعدام شخص ميدانياً برصاص مسلحين مجهولين بعد اختطافه بالقرب من مخفر ضاحية قدسيا في العاصمة دمشق.

وقُتل أربعة شباب رمياً بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نوع "فان"، خلال اجتماعهم ولعب الورق "الشدة" في قرية الخراب بريف طرطوس.

وبحسب المرصد السوري فأن انتشار السلاح أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات، حيث أصيب طفل بجروح متفاوتة في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، إثر تعرضه لطلق ناري طائش تزامناً مع إطلاق نار كثيف لمواطنين فرحاً بخروج أحدهم من سجون السعودية، في محافظة دير الزور.

ووثق المرصد السوري، 41 حالة إطلاق رصاص عشوائي، عن طريق الخطأ في ظل انتشار السلاح والقنابل أسفرت عن مقتل 14 طفلاً و4 سيدات 24 رجلاً، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح، بينهم 5 أطفال، وتوزعت الحوادث:

مناطق حكومة دمشق: 28 حالة وفاة هم: 4 سيدات و8 أطفال و16 رجلاً، وأصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال.

مناطق "الحكومة المؤقتة": مقتل 5 أشخاص بينهم طفل، وتوزعت كالتالي:

4 ضمن مناطق "درع الفرات"

1 طفل ضمن مناطق "غصن الزيتون".

مناطق "الإدارة الذاتية": مقتل خمسة أطفال وأربعة رجال، وإصابة طفلين وأربعة رجال.

وفي محافظة طرطوس، أطلق ملثم النار على مزارعين في منطقة الشكاير في بساتين بانياس، مما أدى إلى إصابة مدني مسن، تم نقله إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فقد توقف ملثم مع شخص الذي كان يقود دراجة نارية، وعند اقتراب الملثم من المزارعين سألهم عن أسمائهم لمعرفة العائلات التي ينحدرون منها، لتمييزهم طائفياً، ثم أطلق النار قائلاً: "خلي الهيئة تنفعكم"، في إشارة إلى أن الملثم من المعارضين للقوى الأمنية والرافضين لتصرفاتها، قبل أن يلوذا بالفرار إلى القرى المحيطة.

وناشد الأهالي القوى الأمنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين وخاصة أبناء القرى، وإعادة الأمن والأمان إلى المناطق السورية.

وأشار المرصد السوري، إلى أن ملثمين يستقلون سيارتين إحداهما موحلة، والأخرى نوع "سنتافي"، أطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة على أربعة شباب من الطائفة العلوية أحدهم "مقعداً" كانوا جالسين في كافتيريا بالقرب من جسر الخراب في بانياس، مما أدى إلى مقتلهم، قبل أن يغادروا إلى جهة مجهولة.

وفي محافظة ريف دمشق، نفذت قوات الأمن الداخلي برفقة مجموعات مسلحة محلية، حملة أمنية على مساكن الضباط في مدينة قطنا بريف دمشق، ما أسفر عن اعتقال العشرات من أهالي المنطقة، وفرض حظر تجوال.

فيما تعرضت المنازل لاقتحامات متكررة، ترافقت مع عمليات تخريب ونهب واعتقالات طالت عدداً من السكان، بينهم رجال ونساء.

وفي السياق، تعرض أحد المنازل لمداهمة قوة من الأمن الداخلي، وتم تفتيشه بحثاً عن أسلحة، وسؤال أفراد العائلة عن الزوج، وهو ضابط سابق أجرى تسوية أمنية، لكنه لم يكن متواجداً حينها.

إلا أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، حيث أعقبت ذلك موجة اقتحامات متكررة نفذتها مجموعات مسلحة محلية، عمدت إلى كسر الأبواب ونهب الأموال والاعتداء على السكان.

وفي السياق، تم تقييد إحدى نساء المساكن التي كانت وحيدة في منزلها، وكادت تُقتاد قسراً لولا فقدانها للوعي.

كما شملت الاقتحامات منازل أخرى ضمن المساكن، حيث نُهبت الأموال وتعرضت الممتلكات للتخريب، فيما تم اعتقال العشرات من رجال الحي.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات والاقتحامات، بل شملت مصادرة ممتلكات شخصية، حيث تمت مصادرة سيارة أحد السكان أثناء عملية اعتقاله، وعند مطالبة عائلته باستردادها، قوبلت بالرفض وبالإهانات الطائفية.

هذه الأحداث أثارت مخاوف واسعة بين السكان، وسط غياب أي مساءلة وتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.