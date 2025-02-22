سوريا.. مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية التابعة الجيش الأمريكي، يوم السبت، قتل أحد قادة تنظيم القاعدة بغارة جوية شمال غربي سوريا.

وذكرت القيادة عبر صفحتها على "إكس": "في 21 فبراير/شباط، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة حراس الدين الإرهابية، التابعة لتنظيم القاعدة".

وأضافت أن "هذه الغارة هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

بدوره، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية: "سنلاحق بلا هوادة التهديدات الإرهابية وندمرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".