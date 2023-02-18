سوريا.. مسلحو "داعش" يقتلون أكثر من 50 شخصاً أثناء جمعهم الكمأ

شفق نيوز/ ذكرت "الإخبارية السورية" أن أكثر من 50 مواطناً قتلوا أثناء جمعهم الكمأ وذلك في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "داعش" جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن مواطنين سوريين تعرضوا لهجوم بالرشاشات من قبل تنظيم "داعش"، جنوب مدينة تدمر، خلال جمعهم للكمأ (وهي من أنواع الفطر)، ما أسفر عن مقتل 4، بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

من جانبها ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن "مسلحي "داعش" هاجموا مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار "الكمأ" في الأراضي الصحراوية بادية "السخنة"، أقصى ريف حمص الشرقي".

وأضافت أن "مسلحي التنظيم الإرهابي قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، فيما تشير المعطيات إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل مسلحي التنظيم".

وأكدت، أن "الضحايا هم 50 مدنيا وضابط وعنصران يتبعون إلى قسم "حماية الطرق" الدولية، التابع لوزارة وزارة الداخلية السورية"، ورجحت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين من جامعي "الكمأ" الذين كانوا متواجدين في المنطقة التي تعرضت لهجوم مسلحي داعش.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط منذ سنوات عديدة في تلك المنطقة والبادية السورية وبعمل على استهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء، حيث ما تزال هناك العديد من الجيوب الإرهابية للتنظيم التي تتلقى الدعم والتدريب من رعاتهم في قاعدة التنف بسوريا.