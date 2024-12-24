سوريا لإيران: نحذركم من بث الفوضى

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، إيران من بث الفوضى في بلاده.

وقال الشيباني عبر منصة إكس، "نحذر إيران من بث الفوضى في سوريا، وعليها احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السوري بعد حديث لنظيره الإيراني عباس عراقجي قال فيه، إن "من يعتقدون أن هناك انتصارات تحققت في سوريا عليهم التمهل".

وأشار عراقجي في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، إلى أن التطورات المستقبلية في سوريا "ستكون كثيرة"، وفق تقديره.

واعتبر الوزير الإيراني أنه "من السابق لأوانه الحكم على ما يجري في سوريا"، معلقا بقوله إن "من يعتقدون أن هناك انتصارات تحققت في سوريا عليهم التمهل"، حسب تعبيره.