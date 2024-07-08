سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف منظومة دفاع جوي وميناءً تزامناً مع وصول سفينتين إيرانيتين

شفق نيوز/ دوت انفجارات عنيفة ليل الاثنين-الثلاثاء باللاذقية شمال غربي سوريا، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت ميناء المدينة، بحسب محطة العربية الحدث.

من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سماع دوي انفجارين في الشمال السوري على أطراف مدينة بانياس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه الغارات الإسرائيلية على اللاذقية كانت متزامنة مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.

كما أكدت أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات إيرانية بسواحل بانياس.

ومنذ بدء اندلاع النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا استهدفت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ولكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن وتيرة الغارات والقصف ازدادت بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي وتصاعد حدة التوتر في المنطقة.