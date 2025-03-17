سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مقر لواء في درعا

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، استهداف المقاتلات الإسرائيلية مقر اللواء 132 في مدينة درعا، فيما بين أن هناك أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف تسبب بوقوع إصابات وفق معلومات أولية".

وأضاف أن المرصد أحصى منذ مطلع العام الحالي، 29 استهدافاً لإسرائيل على الأراضي السورية، 27 منها جوية و2 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 36 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

فيما أكد "تلفزيون سوريا" نقلا عن مصادره، وقوع انفجارات متتالية في مقر اللواء 132في حي السحاري بمدينة درعا بعد قصفه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، شنت إسرائيل على سوريا غارات عدة دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري.

كما تقدمت القوات الإسرائيلية عدة كيلومترات في المنطقة العازلة بين البلدين، واستقرت على جبل الشيخ المطل على دمشق.