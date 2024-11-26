سوريا.. قصف اسرائيلي يستهدف قريتين في ريف حمص

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الثلاثاء، باستهداف اسرائيلي لقريتين في ريف حمص الشمالي والغربي.

وأوردت "سانا"، أن "أنباء أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي"، وأن التحقيق جار في الهجوم.

كما أفاد التلفزيون الرسمي بأن "أصوات الانفجارات التي سُمعت في حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف قرية الأمينية".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت أمس، نقلا عن مصدر عسكري، بإصابة مدنيَّين اثنين ووقوع خسائر مادية جراء "عدوان إسرائيلي" على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، في حين قال إعلام إسرائيلي إن سلاح الجو قصف أهدافا في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن القصف خلّف أضرارا في جسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية بمنطقة القصير، في أعقاب سماع دوي انفجارات هناك.