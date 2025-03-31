سوريا.. "قسد" تستعد لتبادل أسرى وجثث مع "الجيش الوطني"

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تستعد لتبادل أسرى وجثث مع "الجيش الوطني".

ونقل المرصد عن مصادر أن عملية التبادل بين "قسد" و"الجيش الوطني" ستكون لأسرى وجثث مقاتلين قُتلوا خلال الأسابيع الماضية على محوري سد تشرين، وجسر قره قوزاق في ريف حلب الشرقي، إذ تدور المعارك على تلك المواقع منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأضاف أن "قسد" تسلمت 40 جثة من "الجيش الوطني"، في المقابل سيتم تسليم 25، بينهم 4 أتراك والبقية مقاتلون أسرى لدى "قسد".

وتأتي عملية التحضيرات لتبادل الأسرى والجثث بالموازاة مع وقف إطلاق النار على محاور القتال.