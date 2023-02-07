سوريا .. فرار 20 نزيلا من سجن يضم غالبيته عناصر من داعش

تمكن 20 نزيلا على الأقل من الفرار سجن في شمال غرب سوريا الذي يضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم داعش.

ووفقا لما أفاد مصدر في السجن لفرانس برس، فقد نفذ النزلاء أمس الأثنين عصيانا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، بحسب المصدر.

ويضم السجن أيضا مقاتلين من قوات يقودها كورد.

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا "بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، ومساء أمس (...) بدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام من السجن".

وأضاف "هرب من السجن قرابة 20 شخصا حسب تقديرات السجن الأولية، ويعتقد انهم من سجناء تنظيم الدولة".

وأشار المصدر إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة ما تسبب بتصدع جدران السجن وأبوابه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه لم يستطع التحقق ما إذا كان سجناء قد فروا، لكنه أكد حصول عصيان.

وأعلنت الحكومة السورية وهيئات إغاثة أن نحو 1,444 شخصا قتلوا الاثنين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي كان مركزه في جنوب غرب تركيا.

وأفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق عن مقتل 733 شخصا وإصابة أكثر من 2,100 آخرين.

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم داعش في ديسمبر استهدف مجمعا أمنيا في الرقة، "عاصمة الخلافة" السابقة في سوريا، بهدف تحرير رفاقهم الجهاديين من سجن هناك.

وأدى الهجوم الفاشل إلى مقتل ستة من أفراد القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة.

وخلال سنوات النزاع في سوريا، التحق آلاف من المقاتلين الأجانب بصفوف تنظيمات جهادية في سوريا، لا سيما تنظيم داعش.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالي نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.