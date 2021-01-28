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سوريا.. غضب شعبي في السويداء بعد "إهانة" شيخ الطائفة الدرزية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-28T11:54:27+0000
سوريا.. غضب شعبي في السويداء بعد "إهانة" شيخ الطائفة الدرزية

شفق نيوز/ تعيش محافظة السويداء في أقصى جنوب سوريا حالة من الغضب والاحتقان الشعبي منذ أيام على خلفية إهانة ضابط في قوات أمن الحكومة السورية الشيخ حكمت الهجري الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء.

وبحسب مصادر محلية من داخل مدينة السويداء ابلغت وكالة شفق نيوز؛ أنّ الشيخ حكمت الهجري تعرض للإهانة بعد مكالمة أجراها مع رئيس فرع الأمن العسكري التابع للحكومة السورية في محافظة السويداء طلب خلالها من الرئيس الفرع الكشف عن مصير شاب اختطفه أحد الأفرع الأمنية قبل أيام، مما دفع أهالي المدينة وأغلبها من طائفة الموحدين بالتجمع أمام منزل الشيخ في بلدة "قنوات" والنزول إلى الشوارع وتمزيق صور الرئيس السوري في الساحات والشوارع الرئيسية في المدينة.

وأكدت المصادر أنّ وفداً رفيعاً من الحكومة السورية ممثلاً بمحافظ السويداء وبعض قادة الأفرع الأمنية في المحافظة زاروا منزل الشيخ حكمت الهجري في محاولة لتهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الشعبي.وأشارت المصادر؛ إلى أنّ ممثلي الفصائل المحلية في المدينة وبعض الوجهاء الذين حضروا الاجتماع طالبوا باعتذار رسمي من الحكومة السورية تفادياً للتصعيد الشعبي رغم اعتراف فرع الأمن العسكري باعتقال الشاب المختطف وإطلاق سراحه بعد هذه الحادثة.

يذكر أنّ التوتر مازال سائداً في المحافظة بين أهالي المدينة وأغلبهم من طائفة الموحدين الدروز رغم محاولة الشيخ حكمت الهجري تهدئة الأوضاع ومطالبته الأهالي بعدم التصعيد.

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