سوريا.. إصابة العشرات بحالة تسمم غذائي في ريف دمشق

شفق نيوز/ أفاد وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أكثر من 40 شخصاً بحالة تسمم غذائي لم تُعرف أسبابه.

وذكرت الوكالة أن من بين حالات التسمم عائلات بأكملها في بلدة دير قانون بريف دمشق، حيث أصيبوا بحالة غثيان وقيء مترافقة بألم في البطن.

بدورها أوضحت مؤسسة الدفاع المدني عبر قناتها على "تلغرام" أنه وفق المعطيات ‏الأولية والأعراض الظاهرة عليهم وعلاماتهم الحيوية تبين أنهم تعرضوا ‏لحالة تسمم غذائي.

وأكدت المؤسسة أن فرقها أسعفت 21 منهم بمشاركة فرق إسعاف من أربعة ‏مراكز، إلى مشفى المواساة بمدينة دمشق، بينما أسعف الأهالي أكثر من 20 ‏آخرين إلى مشفى الجرجانية في الزبداني.‏

وكان الدفاع السوري تلقى في وقت سابق اليوم نداءات استغاثة وطلب إسعاف ‏من ‏مدنيين في بلدة دير قانون بمنطقة وادي بردى بريف دمشق.