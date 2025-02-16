سوريا.. دمج "فصائل مسلحة" بوزارة الدفاع على 4 ألوية

شفق نيوز/ اتفقت وزارة الدفاع السورية في حكومة تصريف الأعمال، يوم الأحد، مع فصائل الجنوب السوري على تشكيل أربعة ألوية عسكرية تابعة للوزارة، بقوام 15 ألف مقاتل من أبناء المنطقة، بحسب ما نقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر.

وأضاف المصدر، أن "الألوية المتفق عليها في المنطقة الجنوبية تشمل لواء في درعا، ولواءً في ريف درعا الغربي والقنيطرة، وآخر في الريف الشرقي، بالإضافة إلى لواء يتم التحضير له في السويداء".

وسبق أن أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة، أن جميع الفصائل السورية أبدت تفاعلا إيجابيا تجاه خطة الاندماج والانخراط في وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد.

وأوضح أبو قصرة، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع الوحدات العسكرية والفصائل المنتشرة على امتداد الأراضي السورية إلى إطار تنظيمي موحد تحت مظلة وزارة الدفاع.