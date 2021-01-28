سوريا.. خروج دفعة أخرى من مخيم يضم عائلات داعش

شفق نيوز/ أخرجت الإدارة الذاتية دفعة جديدة من النازحين السوريين، اليوم الخميس، من مخيم الهول الذي يضم عائلات مقاتلي داعش شرق حسكة، إلى مناطقهم في منبج وريفها.

وكانت 31 عائلة سورية قد غادرت مخيم الهول (99 شخص)، جلهم من سكان مدينة الحسكة وريفها في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال إداري من مخيم الهول لوكالة شفق نيوز إن "الدفعة الجديدة غادرت المخيم صباح اليوم الخميس وتشمل 67 عائلة تتألف من 236 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء ينحدرون من مدينة منبج وريفها".

وأوضح المصدر أن "إدارة المخيم مستمرة في تسيير رحلات للسوريين الراغبين بالخروج من مخيم الهول وأن العمل جاري على تنظيم رحلة جديدة مطلع الشهر القادم".

وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بناءً على مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية ورغبة وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، إفراغ مخيم الهول من العائلات السورية الراغبة بالخروج.

وتعد هذه الدفعة الجديدة، الحادية عشر بعد مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية وشيوخ العشائر لإخراج السوريين من المخيم.

ويبلغ عدد الأسر القاطنة في مخيم الهول بحسب إدارة المخيم (السوريون عدد الأسر 6032 أسرة ،21843 شخصًا والعراقيون 8277 أسرة، 30748 شخصًا، والأجانب 2565 أسرة، 8705 شخصًا، ويبلغ مجموع الأسر الكلي 16874، والأشخاص 61296).

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي عوائل وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.