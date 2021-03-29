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سوريا.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط "سري كانيه"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-29T14:23:15+0000
سوريا.. جرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط "سري كانيه"

شفق نيوز/ انفجرت سيارة مفخخة، يوم الاثنين، وسط مدينة سري كانيه (راس العين) شمال شرق سوريا مخلفة عددا من الجرحى.

وتسيطر تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها على منطقة سري كانيه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة انفجرت في الشارع العام بمدينة رأس العين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".

وكان شخصا قد قتل وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة الثلاثاء الماضي شرقي مدينة سري كانيه (رأس العين) شمال سوريا.

وتشهد المناطق تحت سيطرة تركيا والفصائل التابعة لها شمال سوريا أوضاعا أمنية غير مستقرة وانفجارات متكررة وسط اقتتال داخلي بين هذه الفصائل على مناطق السيطرة وأملاك المدنيين.

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