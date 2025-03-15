سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، يوم السبت، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية".

وتابعت الهيئة، "بالتزامن مع إعادة تشغيل المطار، يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية".

وأعربت الهيئة، عن "ترحيبها بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي".

وفي 30 تشرين الثاني، نوفمبر 2024، أغلق نظام بشار الأسد، الرحلات الجوية جميعها في مطار حلب الدولي، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز" في ذاك الوقت.