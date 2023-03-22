سوريا تعلن تعرض مطار حلب لقصف إسرائيلي

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالصواريخ مطار حلب الدولي شمالي البلاد، متحدثة عن وقوع "أضرار مادية فقط".

وذكرت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار".

وأضاف المصدر أنه "عند حوالى الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وهذا ثالث هجوم يتعرض له المطار خلال 6 أشهر.

وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق عن مصادر أن طائرات إسرائيلية أغارت على المطار، مبينة أن مطار حلب استهدف بـ5 صواريخ، الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أنه سمع دوي انفجارات في مدينة حلب.

وهذه هي الضربات الإسرائيلية الثالثة في سوريا منذ بداية آذار/ مارس الجاري.

فقبل أسبوعين، ذكرت تقارير أن ضربة إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، مما أدى حينها إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن إخراج المطار عن الخدمة لفترة وجيزة.

وفي الشهر نفسه، قصفت إسرائيل مواقع في ريفي طرطوس وحماة.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، أدى قصف إسرائيلي على حي سكني وسط دمشق إلى مقتل 15 شخصا، بحسب ما أعلن حينها المرصد السوري لحقوق الإنسان.