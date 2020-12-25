سوريا تعلن التصدي لـ"عدوان إسرائيلي"

شفق نيوز/أعلنت وسائل إعلام رسمية أن سوريا تصدت لـ"عدوان إسرائيلي" على منطقة مصياف في ريف حماة، بعد منتصف ليل الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

وكان التلفزيون السوري قد أشار في وقت سابق إلى "سماع دوي انفجارات" في المنطقة الوسطى من سوريا.

وقال مصدر عسكري للوكالة إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمالي مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".