سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سوريا تعلن التصدي "لعدوان اسرائيلي" بسماء دمشق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-09T05:08:08+0000
سوريا تعلن التصدي "لعدوان اسرائيلي" بسماء دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدّى "لعدوان إسرائيلي" صاروخي في سماء العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في خبر عاجل: "دفاعاتنا الجوية تصدت مساء اليوم  لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية". وتحدثت "سانا" في وقت سابق الليلة عن سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وقال معارضون سوريون إن الصواريخ الإسرائيلية ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري قوله إن الضربات استهدفت أجزاء من المناطق في الوسط والجنوب، لكنه لم يحدد مواقع بعينها. وأضاف أن الهجوم لم يسفر سوى عن أضرار مادية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الرسمية قد ذكرت أن الضربات أصابت محافظة حمص المجاورة للبنان.

ويعد هذا الهجوم أول ضربة صاروخية خلال شهر. واستهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية الساحلية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من مايو الماضي.

وقالت مصادر مخابراتية غربية إن تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة.

والضربات أيضا جزء من سياسة معادية لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها طهران من دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.

وقالت المصادر المخابراتية إن إسرائيل وسعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شارك آلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثير من الأراضي التي فقدتها القوات الحكومية.

related

سوريا تعلن التصدي لهجوم اسرائيلي

Date: 2019-11-20 06:26:19
سوريا تعلن التصدي لهجوم اسرائيلي

إسرائيل تشن هجوماً ثانياً على سوريا خلال اسبوع

Date: 2020-11-25 04:57:02
إسرائيل تشن هجوماً ثانياً على سوريا خلال اسبوع

تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

Date: 2019-08-25 14:52:25
تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

قصة حب اسرائيلية - سورية تسفر عن صفقة تبادل اسرى

Date: 2021-02-19 14:20:31
قصة حب اسرائيلية - سورية تسفر عن صفقة تبادل اسرى

سوريا تعلن التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية

Date: 2020-09-02 20:55:38
سوريا تعلن التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية

دمشق تعلن التصدي لهجمات اسرائيلية جنوب سوريا

Date: 2019-07-24 07:43:09
دمشق تعلن التصدي لهجمات اسرائيلية جنوب سوريا

إسرائيل تمد سوريا بلقاحات كورونا ضمن صفقة تبادل "الاسرى"

Date: 2021-02-20 08:41:24
إسرائيل تمد سوريا بلقاحات كورونا ضمن صفقة تبادل "الاسرى"

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب

Date: 2019-06-12 07:47:52
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب