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سوريا تعلن الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك‬⁩ ودونيتسك‬⁩

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-29T13:28:56+0000
سوريا تعلن الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك‬⁩ ودونيتسك‬⁩

شفق نيوز/ قررت الجمهورية العربية السورية، يوم الأربعاء، الاعتراف باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك‬⁩ ودونيتسك‬⁩.

وقال مصدر رسمي في ⁧‫وزارة الخارجية والمغتربين السورية بحسب الوكالة الرسمية "سانا"، ‬⁩"تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت ⁧‫الجمهورية العربية السورية‬⁩ الاعتراف باستقلال وسيادة كلٍ من جمهورية لوغانسك‬⁩ الشعبية و ⁧جمهورية دونيتسك‬⁩ الشعبية". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعلن مساء الاثنين (21 / 2 / 2022)، الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وظهر بوتين على التلفزيون الروسي وهو يوقع مرسوم الاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين، كما استقبل رئيسي لوغانسك ودونيتسك.

وسبق للحكومة السورية أن اعترفت باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوستيا الجنوبية والتي انفصلتا عن جورجيا عقب تدخل عسكري روسي في العام 2008، ويعترف بتلك الجمهوريتين بالإضافة إلى روسيا وسوريا كل من نيكارغوا وفنزويلا وناورو وتوفالو.

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