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سوريا تعد القصف الاسرائيلي على مطار حلب تصعيداً خطيراً ويرقى الى "جريمة حرب"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-07T14:11:43+0000
سوريا تعد القصف الاسرائيلي على مطار حلب تصعيداً خطيراً ويرقى الى "جريمة حرب"

شفق نيوز/ عدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم الأربعاء، القصف الاسرائيلي الأخير الذي طال مطار حلب تصعيداً خطيراً ويرقى الى "جريمة حرب".

وقالت الوزارة في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمّد للأعيان المدنية في سورية، والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس، يرتقي إلى جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأنه لا بدّ وأن تُحاسب إسرائيل عليها".

وأضافت ان "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تُهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، وتُعرّض أرواح المدنيين للخطر وتُروّعهم، وتُهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة".

واكدت وزارة الخارجية السورية، أن "سوريا ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة، وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم".

وامس الثلاثاء، قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء، إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها".

وعلى اثر ذلك اغلق مطار حلب الدولي بسبب خروجه عن الخدمة.

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