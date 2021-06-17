سوريا ترفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 40%

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، عن رفع أسعار الأدوية في سوريا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40٪.

وأوضحت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية في بيان؛ أن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت في جلستها اليوم تعديل أسعار الدواء، وارفقت قوائم تضم 11819 صنفا دوائيا رفع الأسعار.

وقال الصيدلاني جوان معو من مدينة الحسكة لوكالة شفق نيوز؛ إن "معامل الأدوية السورية طالبت برفع تسعيرة الدواء بنسبة 100٪ جراء ارتفاع سعر المواد الخام وتكلفة الإنتاج".

وأشار معو إلى أن "العديد من المصانع أصبحت تنتج الأدوية بكمية قليلة ما تسبب بنقص عشرات الأصناف من أدوية الضغط والسكري والاختلاج والأمراض المزمنة في الصيدليات".

ونوه معو إلى أن "الأسعار في منطقة الحسكة أغلى بنسبة 28% عن مدينة دمشق وبقية مدن الداخل السوري جراء ارتفاع تكاليف الشحن والتي غالبا ما يتم نقل الأدوية إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا عبر الجو".

وقال الصيدلاني الكوردي؛ أن "بعض الأدوية ارتفعت بنسبة 100% جراء قلة انتاجها من قبل المعامل السورية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام المستوردة من الخارج".

من جانبها؛ قالت شهناز عثمان (خمسينية) من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز؛ أنه "منذ أشهر أعاني من صعوبة كبير في توفير أدوية الضغط وكثيرا ما اضطررت إلى شراء علبة الدواء بسعر مضاعف بحجة عدم توفرها وارتفاع تكاليف الشحن".

وقالت عثمان؛ إنه "حتى بعض الأدوية الخاصة بالأطفال مثل خافض الحرارة وقطرات الالتهاب تتوفر بصعوبة في الصيدليات واذا توفرت لا يتم بيع أكثر من قطعة للمرضى".

وكانت الحكومة تسعر الدواء على أساس السعر السابق لصرف الدولار بحسب البنك المركزي السوري وهو 1256 ليرة سورية، رغم أنه تم رفع هذا السعر مؤخراً إلى 2500 ل.س وهو المبلغ الذي يستورد وفقه متطلبات صناعة الدواء وخاصة المواد الفعالة من قبل معامل الدواء.