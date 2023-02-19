سوريا تدعو الى إدانة وتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات اسرائيل "الوحشية"

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية السورية، يوم الأحد، الى تحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات اسرائيل التي وصفتها بـ"الوحشية".

وقالت الوزارة في بيان، "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والتعاطف والدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً فجر اليوم استهدف أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين في دمشق وأدى في حصيلة أولية إلى سقوط 5 ضحايا وإصابة 15 مدنياً وتدمير عدد من المنازل".

وأضافت ان "العدوان يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأهداف مدنية سورية من منازل ومراكز خدمية ومطارات وموانئ وترويع السوريين الذين لا يزالون يعانون من الآثار الكارثية التي خلفها الزلزال ويعملون لدعم المتضررين منه كما يتزامن مع الاعتداءات التي قام بها تنظيم داعش وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين العزل في ريف محافظة حمص الشرقي".

وشددت الوزارة على أن "مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية".

وأضافت أن "سورية تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".

وأسفر قصف إسرائيلي استهدف حي كفرسوسة السكني في دمشق ليل السبت الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم مدنيون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية على سوريا.